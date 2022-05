Di Meco ne veut pas de la 3e place

Sur RMC, Eric Di Meco a développé des arguments contre la 3e place de L1, position où se trouve l'OM avant la dernière journée de L1, ce samedi.





La 3e place du championnat de France permet de se qualifier en Ligue des Champions, mais en passant par des tours préliminaires. Un piège, selon l'ancien défenseur marseillais : "Si tu finis 3e, ça te change trop de choses. On se rend compte que les équipes françaises qui finissent 3e, quand elles sont obligées de faire les barrages, souvent elles ne passent pas. Ça a été le cas de Monaco l'an dernier. Et souvent, ça leur plombe le recrutement et le début de saison parce que tu ne recrutes pas pareil si tu es en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, donc tu es obligé d'attendre d'être qualifié. La préparation physique, ce n'est pas la même donc tu as un trou physique à un moment donné de la saison."



Pour éviter cette 3e place, l'OM doit s'imposer face à Strasbourg pendant que Monaco ne doit pas gagner contre Lens. La deuxième possibilité est que Marseille fasse un nul face au RCS, pendant que l'ASM s'incline dans le Nord. Enfin, Marseille, derrière Monaco à la différence de buts, mais avec le même nombre de points, doit gagner 5-0 si l'ASM domine Lens 1-0, 6-0 si Monaco gagne 2-0, et ainsi de suite. Au goal average particulier, l'OM est en effet devant l'ASM cette saison (2-1 pour Marseille sur l'ensemble des deux matchs contre Monaco en L1).