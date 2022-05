Quand Sampaoli a mis la pression à Dieng...

Dans une vidéo publiée sur le site officiel de l'OM, Bamba Dieng a dévoilé une anecdote avant le match aller face à Strasbourg, en décembre 2021.





Avant d'inscrire, lors de ce match à la Meinau, le plus beau but de l'année, élu comme tel lors des Trophées UNFP, Bamba Dieng a reçu un coup de pression de la part du coach de l'OM, l'Argentin Jorge Sampaoli : "Le coach m'appelle après la vidéo, avant le match, et m'annonce que c'est ma dernière chance. Il m'a dit que j'étais capable de faire gagner le match et qu'il fallait que je me libère. C'était une grosse pression pour moi."



Le joueur de 22 ans l'a finalement bien géré, cette pression, en inscrivant un superbe but, à savoir un ciseau. Ce soir-là, l'OM s'est imposé 2-0. Cette saison, le Sénégalais Bamba Dieng a marqué 8 fois en 35 matchs.