Frappart arbitrera OM-Strasbourg

Le dernier match de la saison de l'Olympique de Marseille, capital pour la qualification à la C1, sera arbitré par Stéphanie Frappart.





L'arbitre de 38 ans a été désignée pour officier sur OM-Strasbourg, avec Mikael Berchebru et Nicolas Danos en assistants. La VAR sera elle dirigée par Jérôme Brisart et Alexandre Castro.



Stéphanie Frappart a porté chance à l'OM cette saison, puisqu'elle a arbitré les rencontres face à Lens et Monaco, toutes les deux remportées sur le score de 2-0. Un résultat qui serait idéal, ce samedi, à partir de 21h.