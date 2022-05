Mercato : Longoria prêt à tenter le gros coup Griezmann ?

L'international français Antoine Griezmann pourrait retourner au FC Barcelone cet été, alors que l'Atlético Madrid, déçu de son rendement, ne serait pas ouvert à l'idée de le conserver définitivement.





Les Colchoneros doivent en effet payer l'option d'achat du joueur français, de l'ordre de 40 millions d'euros, et rechignerait à le faire. Selon ESPN, Pablo Longoria réfléchirait à profiter de l'aubaine. En cas de qualification en Ligue des Champions, l'OM pourrait se placer sur le dossier Antoine Griezmann, malgré son gigantesque salaire (de l'ordre de 24 millions d'euros par an au Barça). Supporter de l'OM dans sa jeunesse, l'ancien joueur de la Real Sociedad devrait baisser ses exigences salariales d'au moins la moitié, voire plus, ce qui rend la faisabilité de l'opération très improbable. De plus, l'OM devrait payer une indemnité de transfert au FC Barcelone, mais le club catalan ne devrait pas se montrer très gourmand pour le champion du Monde 2018.



Antoine Griezmann, 31 ans, a réalisé une saison mitigée à l'Atlético Madrid (38 rencontres, 8 buts, 6 passes décisives). Le Français est lié au Barça jusqu'en 2024, alors que sa valeur marchande est de 50 millions d'euros, selon Transfermarkt.