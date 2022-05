MacHardy préfère que l'OM finisse 4e

Jonatan MacHardy considère que l'OM ferait mieux de finir 4e que 3e.





Sur RMC Sport, Jonatan MacHardy a commenté l'enjeu lié au dernier match de l'OM programmé contre Strasbourg. Le journaliste

"Pour moi, ça va peut-être faire bondir certains, c'est plus problématique de terminer 3e que de finir 4e. C'est plus problématique pour toutes les raisons que j'ai énoncé : le mercato, le budget, etc. Si tu finis 4e, tu sais au moins comment ta saison va se dérouler. On a vu comment ça s'est passé avec le coefficient UEFA, tu as forcément des miracles à faire, pour te qualifier, lors des préliminaires, quand tu finis 3e. Est-ce que la 4e place serait une contre-performance ? Absolument pas. Il faut juste se rappeler où était Marseille il y a un peu plus d'un an."



Une intervention étonnante, alors que l'OM n'a pour l'instant jamais été éliminé lors d'un préliminaire de Ligue des Champions. C'est en revanche arrivé à d'autres. À noter que les clubs ukrainiens et russes ne seront pas présents et que cela pourrait avoir une influence importante.