Payet demande davantage de sécurité pour les joueurs

Dimitri Payet souhaite que les autorités, les instances et les clubs travaillent à ramener la sérénité en tribunes.





Lors des trophées UNFP, Dimitri Payet a placé un mot sur ce qui est devenu son combat : la sécurité des joueurs. Le Réunionnais souhaite une union autour de ce problème : "Un petit mot. Je sais que je me suis répété plein de fois. On a vu des choses dans notre championnat, d'ailleurs peut-être le meilleur championnat depuis ces 20 dernières années, qui sont malheureusement inacceptables. Nous, acteurs et dirigeants, devons mener un combat pour nettoyer les tribunes et faire en sorte que le football soit une fête et que tout le monde soit en sécurité."



Le joueur a été touché par deux projectiles, sur les pelouses de Nice et de Lyon, qui ont entraîné un arrêt de la rencontre.