Dieng a remporté le trophée du plus beau but

Bamba Dieng a remporté le trophée UNFP du plus beau but de la saison de Ligue 1.





Bamba Dieng avait inscrit une belle bicyclette avec l'OM face à Strasbourg, en première partie de saison. Elle lui a permis de succéder à Burak Yilmaz (Lille), au palmarès du plus beau but de Ligue 1. "Payet m'avait dit 'laisse' en plus", a-t-il précisé au micro de Canal+.



L'international sénégalais a marqué 7 buts et donné 3 passes décisives en 25 apparitions en Ligue 1, cette saison.