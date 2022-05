Rongier : "On n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait"

Valentin Rongier a tenté d'expliquer pourquoi l'OM s'était incliné à Rennes (0-2), samedi.





Au micro de Canal+, Valentin Rongier a livré son analyse du match disputé contre Rennes. Le milieu de terrain pense que l'OM aurait pu rivaliser, mais qu'il n'est pas parvenu à faire ce qu'il voulait : "On n'a pas du tout fait le bon match, surtout qu'on n'est pas bien rentrés dedans. On n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait et ils ont été meilleurs que nous ce soir", a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "On aurait pu (rivaliser avec Rennes). Après, c'est facile de le dire après le match, il fallait le faire sur le terrain. Il reste un match, on va tout faire pour gagner les trois points la semaine prochaine."



L'OM a connu sa première semaine sans match tous les trois jours. Et comme cet hiver, cela paraît avoir généré une forme de relâchement, peut-être inconscient. Il faudra se reprendre face à Strasbourg, sous peine de perdre très gros.