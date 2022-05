Longoria : "L'Equipe s'est toujours relevée"

En marge des trophées UNFP, Pablo Longoria s'est exprimé sur la défaite concédée par l'OM à Rennes. Le président olympien espère que l'équipe va se reprendre contre Strasbourg.





Au micro de L'Équipe, Pablo Longoria a commenté le revers concédé par l'OM en Bretagne. Il reste optimiste : "C'est toujours difficile les lendemains de défaite. Maintenant, on fait focus sur samedi prochain. On va travailler pendant la semaine et récupérer au niveau mental. Il faut rester positif et avoir un bon état d'esprit. Cette équipe a subi des défaites importantes, elle s'est toujours relevée", a-t-il confié.



Le prochain match est programmé contre Strasbourg, samedi prochain, face à Strasbourg.