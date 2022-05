Trophées UNFP : Saliba élu meilleur espoir de Ligue 1

William Saliba a obtenu le trophée UNFP de meilleur espoir de Ligue 1.





Cinq joueurs étaient nominés pour le trophée UNFP de Ligue 1 : William Saliba (OM), Khéphren Thuram (Nice), Arnaud Kalimuendo (Lens), Castello Lukeba (Lyon) et Nuno Mendes (PSG). Et c'est le Phocéen qui l'a remporté et qui succède à Aurélien Tchouaméni (Monaco).



Une belle récompense pour une saison aboutie. Pour rappel, le joueur est prêté par Arsenal, lequel pourrait le récupérer cet été pour l'intégrer à son effectif.