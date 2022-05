Diaz accuse Sampaoli

Kevin Diaz n'a pas aimé la composition choisie par Jorge Sampaoli, lors de Rennes-OM (2-0). Le journaliste pense que l'Argentin aurait dû aligner Arek Milik.





Au micro de RMC Sport, Kevin Diaz a donné son avis sur la défaite concédée par l'OM sur le terrain de Rennes. Il n'est pas en phase avec la compo choisie par Jorge Sampoli : "C'est une conjonction de facteurs, je pense. Ce n'est pas seulement Rennes qui est au-dessus. C'est le cas, bien sûr, mais c'est Marseille qui est en dessous. Pas forcément de son niveau des dernières semaines, mais qui est en dessous de son niveau sur la saison. Bien sûr on sait que quand Dimitri Payet est absent, on sait que c'est très difficile. Mais moi le football sans numéro neuf, je ne peux pas. Je ne veux pas tirer sur Sampaoli. Milik n'était pas au top de sa forme ces dernières semaines ? Bamba Dieng est maladroit ? Je suis d'accord. Mais quand je vois la composition marseillaise, ce n'est pas la composition que moi, à mon petit niveau, je préfère. Sans avant-centre, avec un Harit qui doit faire du Payet... Ça peut marcher contre Lorient, mais là attention, tu joues à Rennes. Sachant qu'il y a Gerson ailier gauche, qui n'est pas un ailier gauche... Il y a encore une fois beaucoup d'inventions. Maintenant je lui laisse le bénéfice du doute. Et pour dire la vérité, j'ai échangé pendant le match avec Flo Germain, juste pour savoir si Milik il peut jouer, ce soir. Pour moi, si Milik peut jouer, c'est une erreur professionnelle de ne pas le faire rentrer", a déclaré le consultant.



Revenu de blessure le 20 avril, Arek Milik n'a pas encore retrouvé le chemin des filets en 5 apparitions.