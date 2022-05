Terrier : "On a été bons dans tous les domaines"

Martin Terrier a pesé sur le match Rennes-OM (2-0), samedi soir. L'attaquant breton s'est exprimé sur ce qui a selon lui fait la différence.





En conférence de presse, Martin Terrier est revenu sur le succès des Bretons face à l'OM : "Ces dernières semaines, c'était un axe de progression pour nous, de retrouver cette agressivité qui nous manquait depuis quelques jours. Aujourd'hui, on l'a fait de manière très positive, et forcément quand on récupère des ballons derrière, c'est plus facile pour amener des occasions et le ballon devant le but", a-t-il expliqué aux journalistes présents. Les Rennais ont délibérément choisi de laisser le ballon aux Phocéens : "On est quand même à la 37e journée. On a eu des choses cette saison qui nous ont fait réfléchir et trouver les moyens pour essayer de contrer de cette façon, de ne pas reculer, de ne pas concéder des occasions, et c'est encore un axe de progression."



Le joueur n'a pas été étonné du manque de réaction des Phocéens : "Il faut aussi dire qu'on a aussi fait les choses pour qu'ils n'aient pas de réaction. On a été bons dans tous les domaines, notamment défensivement. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, ce qui est rare cette saison avec Marseille." Et de conclure sur la fatigue des Bretons en fin de match : "Forcément, quand on joue la Coupe d'Europe en plus, il y a au moins quarante matches qui se sont écoulés. Donc il y a de la fatigue physique, mais aussi de la fatigue mentale. On va avoir une semaine pour récupérer et préparer le dernier match."



Le Stade Rennais a fait 48 matchs, cette saison. L'OM en totalise 54, sans compter la mi-temps disputée à Nice et les minutes jouées à Lyon, avant les incidents.