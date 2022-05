Guendouzi : "Tout faire pour nous qualifier en Ligue des Champions"

Mattéo Guendouzi a livré une analyse sans concession, après la défaite de l'OM à Rennes (0-2). Le milieu de terrain s'accrochait à l'espoir de revenir à la deuxième place.





Face aux micros, Mattéo Guendouzi avait la mine déconfite, samedi tard dans la soirée. Le joueur phocéen a conscience que l'OM pourrait perdre très gros lors de ces deux dernières journées : "Nous avons raté notre match notamment la première période. La deuxième a été un peu mieux, mais c'est insuffisant pour rivaliser. Il faudra avoir de la chance lors de la dernière journée, mais on va d'abord se concentrer sur Strasbourg qui joue aussi sa place en Europe. Nous sommes encore deuxièmes ex æquo, alors nous allons tout faire pour nous qualifier en Ligue des Champions. S'il faut passer par le tour préliminaire on ira, mais on va essayer de terminer deuxième pour y aller directement. Nous avons encore la chance de pouvoir exister sur le dernier jour", a confié le joueur olympien.



Mattéo Guendouzi a disputé 54 matchs, cette saison, toutes compétitions confondues. Il a également marqué 4 buts et donné 14 passes décisives.