Stéphan : "Le droit de jouer une finale à Marseille"

Julien Stéphan est impatient d'affronter l'OM au stade Orange Vélodrome. Le coach strasbourgeois voit la rencontre comme une finale.





Le RCSA s'est imposé contre Clermont (1-0), samedi. Il jouera un match décisif face à l'OM, samedi prochain : "On a profité à la fois de notre victoire et du faux pas de Nice (défaite 1-3 face à Lille). On avait une demi-finale à jouer aujourd'hui. On l'a remporté, ce qui nous donne le droit de jouer une finale à Marseille la semaine prochaine. C'est pour nous exceptionnel. Si on nous avait dit ça au soir de la 1ère journée, personne n'y aurait cru. (...) C'est une juste récompense de pouvoir jouer un match avec un tel enjeu à Marseille", déclaré le coach alsacien.



Le club strasbourgeois devra lutter pour conserver sa 5e place, voire prendre la 4e. L'OM est lui en position délicate, puisqu'une défaite pourrait lui faire perdre la 3e place.