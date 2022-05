Rennes-OM : les compositions officielles

Voici le onze de départ de Jorge Sampaoli pour la rencontre Rennes-OM.





Pour ce déplacement très important à Rennes, Jorge Sampaoli a reconduit Steve Mandanda dans les buts et a décidé de titulariser Amine Harit et Cengiz Under en attaque.



La compo de l'OM : Mandanda - Rongier, Caleta-Car, Saliba, Peres - Kamara, Gueye, Guendouzi, Gerson - Under, Harit



La compo de Rennes : Gomis - Traoré, Omari, Aguerd, Truffert - Bourigeaud, Santamaria, Majer, Tait - Laborde, Terrier