L'OM négocie avec Arsenal selon Bennani

Selon Karim Bennani, le journalisme de Prime Video, Pablo Longoria est actuellement en discussion avec Arsenal pour William Saliba.





C'est l'un des dossiers de l'été pour l'OM. Et probablement le plus difficile à gérer. Prêté sans option d'achat par Arsenal, William Saliba va peut-être disputer son dernier match avec les Olympiens ce soir à Rennes. Si tout le monde souhaite le garder, de Pablo Longoria à Jorge Sampaoli, Arsenal pourrait le rapatrier ou même le vendre à prix d'or au vu de la concurrence.



Sur le plateau de l'Équipe de Greg, Karim Bennani voit une solution pour conserver Saliba et croit savoir que Longoria négocie actuellement avec ses homologues londoniens : "Aujourd'hui, Marseille n'a pas les moyens de mettre 30 millions d'euros sur Saliba. L'idéal pour l'OM et je pense que c'est en négociations actuellement, serait de négocier une option d'achat obligatoire au-dessus de 30 millions d'euros, mais à l'issue de la saison prochaine. Un deuxième prêt sur une seconde année. C'est une situation qui s'étudie à l'OM actuellement. Je sais que Longoria discute beaucoup avec Arsenal à ce sujet."



Même si l'OM parvient à se qualifier en Ligue des Champions, on imagine mal le club débourser 35 ou 40 millions d'euros sur un seul joueur quand on connaît l'état des finances.