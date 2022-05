Un jeune annonce son départ du club

Jonathan Pitou (17 ans), qui a fait deux apparitions dans le groupe pro cette année, va quitter le club à la fin de la saison.





L'international U18 Jonathan Pitou ne prolongera pas son aventure à l'OM. Le minot, présent à deux reprises dans le groupe de Jorge Sampaoli en Coupe d'Europe (Galatasaray et PAOK Salonique), arrive à la fin de son contrat stagiaire. Il l'a annoncé sur son compte Twitter : "Une page se tourne pour moi. Je remercie l'OM, mes coachs, coéquipiers, supporters et salariés du club qui ont pu m'accompagner pendant ces cinq belles années ! Je garderai en tête tous ces bons moments et surtout allez l'OM !"



Malgré les efforts réalisés sur la formation, le club a beaucoup de mal à faire éclore des jeunes joueurs et même à leur donner une chance de prendre de l'expérience en Ligue 1. Est-ce un problème de niveau ou un manque de confiance envers les jeunes ?