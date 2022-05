Aguerd : "J'espère rendre fier le public"

Devant les médias, Nayef Aguerd a exprimé la volonté des joueurs rennais de rebondir face à l'OM, devant leur public.





Sur la touche depuis deux matchs après son expulsion à Lorient, Nayef Aguerd n'était pas présent à Nantes pour la défaite des siens, mais il a vu des joueurs marqués par la défaite, comme il l'expliquait en conférence de presse : "C'était dur parce que j'ai vu mes coéquipiers souffrir, parce qu'ils voulaient gagner, et après le match, je n'étais pas là-bas, mais il y a eu des discussions dans le vestiaire. Le lendemain, j'ai vu des joueurs touchés par la défaite, mais le coach a pris la parole hier à l'entraînement, il a montré des séquences sur le match. On a perdu, mais on n'est pas abattu. Personnellement, c'est dur. Parce que je sais ce que je peux apporter à l'équipe."



Il fera donc son retour face à l'OM demain, et compte sur le public du Roazhon Park pour pousser les siens : "J'aimerais bien que le public soit avec nous demain pour nous aider parce qu'on sait très bien leur importance, ici, à Rennes. J'espère vraiment les rendre fiers, et qu'il y aura une ambiance fantastique."