Larguet vers un poste de DTN à l'étranger

Un mois après son départ de l'OM, Nasser Larguet serait en passe de devenir DTN en Arabie Saoudite.





Seulement un mois après avoir quitté ses fonctions de directeur du centre de formation de l'OM, Nasser Larguet pourrait déjà retrouver un poste. Interrogé par le journaliste Farid Rouas, il a confirmé qu'un poste de DTN l'attendait du côté de l'Arabie Saoudite : "Quand le club a communiqué sur mon départ, il y a eu trois ou quatre clubs français qui m'ont appelé, et aussi trois fédérations, a dévoilé Nasser Larguet. L'Arabie Saoudite en fait partie et il y a des discussions en cours. Une deuxième expérience de DTN, ce n'est pas pour me déplaire. Aller sur un projet avec un poste en tant que directeur technique national, pourquoi pas ?"



Côté olympien, l'heure est à la prospection pour trouver son successeur. Et selon les dernières informations, c'est Marco Otero, en poste au FC Valence, qui tiendrait toujours la corde.