Genesio : "Il faudra faire un match exceptionnel"

Présent en conférence de presse, Bruno Genesio est revenu sur la contre-performance de son équipe à Nantes et a donné les clés du match contre l'OM.





La défaite à Nantes lors du derby breton (2-1) a couté cher aux Rennais, désormais à 6 points de l'OM et de la 2ème place. Mais avec un goal average largement supérieur à l'OM et à Monaco, les hommes de Bruno Genesio sont toujours mathématiquement dans la course.



En conférence de presse, le coach rennais est revenu sur les raisons qui ont empêché ces hommes de conserver le résultat à la Beaujoire : "On a une équipe très joueuse avec des joueurs de ballon, peut-être qu'il nous manque un peu cet esprit de chien à la perte du ballon qu'on doit parfois avoir pour dégager en touche, faire une faute qui va empêcher la contre-attaque, pour être tout simplement dans les duels. Les deux buts encaissés sont révélateurs de ce qu'il nous a manqué. Pourtant, quand on a réussi de grandes performances, on a eu la faculté de faire du jeu, mais aussi cette faculté collective de défendre en avançant, de presser de manière collective. Ce qu'on a parfois perdu ces derniers temps sur certains matches, ce qui nous coûte des points."



Mais malgré ce revers, l'ancien entraîneur de Lyon continue de croise en ses chances avant de défier l'OM : "J'aborde ce match avec l'objectif de marquer des points dans la course à l'Europe et de se rapprocher de Marseille, de leur mettre la pression. Car ce qui nous est arrivé mercredi peut aussi arriver à nos concurrents directs sur les deux dernières journées. Maintenant, on affronte une très bonne équipe, performante à l'extérieur. Il faudra être capable de sortir un match exceptionnel comme on l'a déjà fait à la maison contre Paris (2-0, le 3 octobre) ou Lyon (4-1, le 7 novembre). Je crois en nous. Les Marseillais m'ont fait très belle impression à Lorient, mais je sais qu'on a les armes pour les battre."