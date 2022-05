Un olympien nommé pour le plus beau but de la saison

L'UNFP a communiqué les nominés pour le plus beau plus de la saison et Bamba Dieng est présent aux côtés de Savanier, Khazri, Paqueta et Honorat.





L'Olympique de Marseille compte désormais un représentant de plus pour les trophées UNFP de fin de saison. En effet, l'instance a communiqué le nom des joueurs retenus pour le plus beau but de la saison et Bamba Dieng a été nommé pour son magnifique retourné à Strasbourg lors de la 18ème journée (0-2).



Le Sénégalais sera à la lutte avec Téji Savanier, Wahbi Khazri, Lucas Paqueta et Franck Honorat. Dans l'attente des résultats, Dieng aura en tout cas l'occasion d'inscrire un nouveau but contre Strasbourg lors de la dernière journée. Et même s'il n'est pas aussi beau qu'au match aller, il devrait ravir les supporters de la même façon.