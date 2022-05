Sampaoli sur son avenir : "Dans 10 jours, on va discuter"

Interrogé sur son avenir en conférence de presse, Jorge Sampaoli a expliqué que des discussions auraient lieu en fin de saison.





Depuis plusieurs semaines, Pablo Longoria affirme qu'il est satisfait de son entraîneur Jorge Sampaoli, en termes de résultats mais aussi de jeu proposé. Début mars, le président espagnol déclarait : "Quand je vois mon coach travailler avec son groupe, beaucoup de décisions prises en match sont cohérentes avec ce qu'il fait dans la semaine. Quand je construis un projet, je ne le fais pas pour changer d'idée un an plus tard. Ce qu'il faut, c'est donner de la continuité au projet."



Et ces derniers jours, nous apprenions que le président olympien cherchait à prolonger le Pelado, qu'il a lui-même fait venir sur la Canebière. Interrogé sur son avenir en conférence de presse, le coach argentin a expliqué qu'il se sentait bien à Marseille, mais que les discussions se feraient en fin de saison : "J'ai une très très bonne relation avec le club, je connais l'inquiétude du président. Je ne me concentre que sur les prochains matches pour ne pas rater nos objectifs de deuxième place. Dans 10 jours, on va discuter sur ce qui sera le meilleur pour nous deux. Ce que le club veut m'offrir, ce que je peux leur offrir. On est sur ce chemin-là. On verra comment résoudre tout ça à la fin de saison. Le président mérite une décision sincère. Mais d'abord, il faut savoir à quelle place on va terminer."