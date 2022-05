Sampaoli veut garder Saliba

Devant les médias, Jorge Sampaoli a réaffirmé sa volonté de garder William Saliba en vue de la saison prochaine.





Deuxième joueur le plus utilisé de l'effectif et véritable pilier de la défense olympienne, William Saliba jouera peut-être son dernier match sous les couleurs olympiennes demain soir à Rennes (il est suspendu pour la réception de Strasbourg).



Prêté sans option d'achat par Arsenal, le défenseur international ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Mais s'il avait encore des doutes sur l'amour que lui porte le club olympien, Jorge Sampaoli lui-même a annoncé, en conférence de presse, vouloir le garder : "Les progrès de William sont liés à son développement cette saison, à sa maturité et son temps de jeu. Il est désormais régulier. Il a grandi en tant que joueur. Par rapport à sa situation, on a l'espoir de retenir un joueur comme lui, qui connait désormais le club et l'environnement. En plus, il possède une trajectoire similaire à celle de nos envies. Je ne sais pas si cela dépend de l'OM, du joueur ou d'Arsenal. Mais je ne connais pas les possibilités de ce dossier."