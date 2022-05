Rennes-OM : 1 300 olympiens au Roazhon Park

Souvent interdits de déplacement, les supporters marseillais pourront se rendre à Rennes samedi soir. Ils seront 1 300 dans les tribunes du Roazhon Park.





Le choc entre Rennes et l'OM promet de se jouer dans une belle ambiance. Alors que le match se jouera à guichets fermés, les supporters olympiens ont, pour une fois, étaient autorisés à faire le déplacement en Bretagne.



Les Phocéens pourront compter sur le soutien de leurs supporters qui seront près de 1 300 à faire le déplacement demain. Avec six points d'avance sur son concurrent, l'OM a l'occasion de mettre définitivement le Stade Rennais hors course pour le podium.