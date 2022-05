Rongier : "Je ne me vois pas ailleurs"

En conférence de presse, Valentin Rongier s'est exprimé sur son attachement au club et sa relation avec les supporters.





Devant les médias avant un match décisif à Rennes demain soir (21h), Valentin Rongier s'est exprimé sur son avenir, lui qui n'envisage pas de quitter l'OM : "Je me sens bien à l'OM. Je suis venu ici pour jouer des matches à haute pression avec de grosses ambitions. Je me sens super bien et je ne me vois pas ailleurs."



L'ancien Nantais a ensuite évoqué sa relation avec les supporters : "Je ne triche jamais et ici, j'ai compris une chose : les supporters peuvent être cléments quand tu rates quelque chose tant que tu mouilles le maillot, confie Valentin Rongier. C'est le début de cette relation. Ils m'aiment parce que l'équipe marche bien aussi, mais je ressens aussi cet amour et ça me touche."



Malgré un changement de poste sous les ordres de Jorge Sampaoli, Rongier a toujours répondu présent dans l'envie et l'investissement.