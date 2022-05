Mercato : l'OM pense à Nico Melamed

L'OM aurait coché le nom de Nico Melamed, pour son mercato. Le Catalan dispose d'un temps de jeu réduit à l'Espanyol Barcelone et pourrait valider l'idée d'un départ.





Selon les renseignements publiés par Sport, l'OM s'intéresse à la situation de Nico Melamed, en vue du mercato. Le milieu offensif ne figure pas dans les petits papiers de son entraîneur, Vicente Moreno, cette saison. Il a participé à 31 matchs, dont 8 seulement comme titulaire. D'autres clubs tels que le PSV Eindhoven, l'Olympiakos et le Sporting Braga le cibleraient.



Natif de Castelldefels, le joueur est considéré comme l'un des grands espoirs de sa génération. Il est très attaché à l'Espanyol et pourrait rester si son coach lui donne une place plus importante dans son équipe. Son contrat porte jusqu'en juin 2024 et sa clause libératoire atteint 25 millions d'euros. Un montant sur lequel l'OM ne devrait pas s'aligner...