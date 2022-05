Sampaoli brise en deux le trophée UNFP

Jorge Sampaoli a commenté sa sélection parmi les meilleurs entraîneurs de Ligue 1. L'Argentin ne brigue pas de récompense individuelle.





Face aux médias, Jorge Sampaoli s'est exprimé sur ses chances d'obtenir le trophée UNFP de meilleur entraîneur de Ligue 1. Le coach de l'OM n'est pas féru des titres individuels : "C'est très difficile pour moi d'analyser la valeur d'une récompense. Il y a une montagne d'aspects à prendre en compte, par rapport à chaque club. Une récompense individuelle dans un sport collectif, je ne suis pas très d'accord. Ce sport devient de plus en plus individuel, les égos deviennent de plus en plus importants. Mais bon, ça fait partie du spectacle", a-t-il déclaré.



El Zurdo vise plutôt la 2e place. Laquelle permettrait au club phocéen de se qualifier directement pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Un élément important en vue du mercato.