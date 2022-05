Infirmerie, 2e place, Rennes... Les déclarations de Sampaoli

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a donné des nouvelles des blessés et évoqué la rencontre à venir contre Rennes. L'Argentin vise la victoire face aux Bretons, même s'il ne tarit pas d'éloges sur l'équipe de Bruno Genesio.





Face aux médias, Jorge Sampaoli a fait un bilan sur l'infirmerie. Le technicien espère que certains blessés pourront revenir samedi : "Dieng et Milik ont fait un travail individuel, Bakambu aussi de façon différente, car c'était le plus touché. On verra demain qui des trois pourra être présent. Pour le reste, tout le monde est disponible, sauf Payet bien sûr. Normalement, Milik et Dieng sont les retours les plus probables." L'Argentin adoube d'ailleurs son staff : "La gestion physique a été merveilleuse. On a un des meilleurs préparateurs du monde. On a su être compétitifs tout au long de la saison, malgré un effectif court."



Comme ses joueurs, le coach garde en tête que l'OM a son avenir entre les mains : "On essaie de profiter de cette semaine pour récupérer les joueurs touchés lors du dernier match. Notre préparation n'a pas changé par rapport aux résultats d'hier. On ne dépend pas des autres, mais de nous. Il faut maintenir l'avance que nous avons jusqu'au dernier moment, afin de se qualifier pour la Ligue des champions. On essaie souvent d'utiliser les autres pour se motiver, mais nous devons savoir que notre avenir est entre nos mains. Notre tâche est de gagner à Rennes." El Zurdo a enfin évoqué les qualités de son adversaire : "Le match contre Feyenoord peut nous aider. Il faut voir comment on avait su dominer et neutraliser Rennes au match aller. C'est une équipe très forte dans les derniers mètres. Ils ont plusieurs parties du terrain où ils sont très intéressants, avec notamment les latéraux qui peuvent jouer très profond. (...) Il faut qu'on parvienne à les faire reculer le plus loin de notre surface. Ce sera un match très difficile, mais aussi décisif pour le club."



Rennes a manqué le coche face à Nantes, mercredi. Les hommes de Bruno Genesio voudront certainement se rattraper contre l'OM. On peut s'attendre à un match de haut niveau...