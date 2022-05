Thomas : "S'ils finissent deuxièmes, ce sera une saison excellente"

Jean-Christophe Thomas considère que la 2e place serait une juste rétribution, compte tenu de la saison de l'OM. Le champion d'Europe 1993 a apprécié cet exercice.





Dans La Provence, Jean-Christophe Thomas a évoqué les performances réalisées par l'OM, cette saison. Il pense que les Phocéens ont mérité la 2e place : "L'OM a tout ce qu'il faut pour rester deuxième. Trois points d'avance, un dernier match à domicile. La concurrence de Rennes est forte, mais au regard de la saison, il serait logique que l'OM résiste. La blessure de Payet est un handicap, mais quand on voit comment ça s'est passé à Lorient, ça laisse de l'espoir. Il y a beaucoup de pression sur les deux derniers matches, mais même l'élimination en coupe d'Europe n'a pas eu trop d'impact moral sur eux." L'ancien milieu de terrain pense que le cumul des matches pourrait peser, sur les deux dernières journées : "Pour l'OM, le seul handicap, c'est la répétition des matches, une fatigue que les autres n'ont pas, même si Rennes a joué (hier). L'état de fraîcheur, l'état mental, la question n'est plus technique, n'est plus du foot pur, mais l'environnement psychique, la forme physique."



L'ex-Phocéen a fait le bilan de la saison : "S'ils finissent deuxièmes, ce sera une saison excellente. Trois ou quatrième, avec une qualification pour la Ligue Europa, un moindre mal. À l'OM, c'est très délicat : quand il y a de bons résultats, tout va bien, quand c'est moins bon, la vie est plus difficile pour l'environnement, les joueurs, les dirigeants. En début de saison, tout le monde aurait signé pour de telles performances. Imaginez l'OM à la place de l'OL cette année !" Et de conclure : "La coupe d'Europe a pompé de l'énergie avec 14 matches, qui font presque une demi-saison en plus, avec un effectif qui n'est pas pléthorique. Donc, c'est vraiment bien."



Cette saison, l'OM a disputé 53 matches, toutes compétitions confondues (29 victoires, 13 nuls et 11 défaites). Il fait partie des clubs qui ont le plus joué en Europe.