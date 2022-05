Dib : "C'est du 60/40 pour la 2e place"

Marcel Dib a aussi donné son avis sur la fin de saison. L'ancien Olympien et Monégasque n'est pas certain que l'OM garde la 2e place.





Dans La Provence, Marcel Dib s'est exprimé sur la fin de saison phocéenne. Il pense que la formation coachée par Jorge Sampaoli peut encore déjouer : "Question délicate avec la fatigue et les blessures qui ont touché l'OM lors du dernier match. Tout va se jouer à Rennes, trois jours après le derby breton. L'OM peut réussir, parce que, malgré les blessures, on a vu une bonne équipe à Lorient, même si Rennes sera meilleur et extrêmement motivé. Ils produisent un beau football, marquent des buts, ont battu de grosses équipes. C'est le match de l'année. Je reste raisonnablement optimiste, du 60/40 pour nous."



Le natif de Marseille ne croit pas que cela changerait fondamentalement le profil de la saison : "Ce sera, de toute façon, une bonne saison, le stade a toujours été plein, malgré des hauts et des bas. Deuxième, ce sera une super saison, mais dans l'ensemble, les supporters se sont régalés. Avec cet effectif, c'est bien, il ne faudra pas tirer sur l'équipe si les deux derniers matches se passent mal." Il regrette certains résultats, mais les oublie en regardant l'ensemble : "La défaite face à Lyon nous a touchés, parce que l'OL est allé perdre à Metz une semaine plus tard. Mais ça ne change rien à mon opinion : les Marseillais ont de nouveau envie d'aller au stade, il y a une bonne ambiance, il a juste manqué quelques buts à domicile."



Marcel Dib se réjouit enfin que l'OM puisse s'appuyer sur la dynamique portée par Pablo Longoria et Jorge Sampaoli : "Longoria et Sampaoli s'entendent bien : pour une fois qu'il n'y a pas d'embrouille dans l'équipe dirigeante, c'est positif, du bon travail a été effectué. L'OM est aimé, c'est une belle saison."



L'OM compte 20 succès, 8 matches nuls et 8 défaites, en Ligue 1, cette saison, pour un total de 68 points en 36 journées.