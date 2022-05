Boghossian : "C'est d'ores et déjà une très bonne saison"

Alain Boghossian a donné son sentiment sur la fin de saison. L'ancien joueur de l'OM pense que l'équipe de Jorge Sampaoli peut conserver la 2e position.





Interrogé par La Provence, Alain Boghossian a évoqué les dernières journées de Ligue 1. Le champion du monde 1998 pense que l'OM a déjà réalisé une très belle saison : "L'OM va conserver sa deuxième place. Ils ont fait une saison remarquable. Ces dernières semaines, ils ont laissé pas mal de plumes physiquement, d'où l'élimination en Ligue Europa Conférence. À l'image de Dimitri (Payet) qui s'est blessé. Mais au vu de toute la saison, cette équipe mérite la deuxième place", a-t-il confié.



L'ancien milieu de terrain se satisferait d'une troisième place : "C'est d'ores et déjà une très bonne saison. Être dauphin du PSG, voire troisième, même si on préfèrerait la deuxième place pour la Ligue des champions, ça reste très bien. L'OM a joué sur plusieurs registres ; mis à part la lourde défaite à Nice en coupe de France, il n'y a pas eu d'échec", considère-t-il. Et de conclure : "Avec un peu plus de banc, ça se serait mieux passé et Guendouzi serait moins fatigué, après plus de 50 matches. Mais globalement, c'est une très bonne saison."



L'OM compte 3 points d'avance sur Monaco, 5 sur Nice, et 6 sur Rennes, qu'il affrontera samedi.