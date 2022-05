Mercato : Sampaoli a validé la piste Cho

Jorge Sampaoli a validé le dossier de Mohamed-Ali Cho. L'entraîneur de l'OM apprécie le profil de l'Angevin.





Selon les informations divulguées par L'Equipe, Jorge Sampaoli a validé la piste menant à Mohamed-Ali Cho. Le quotidien confirme les discussions entre l'OM et Angers, concernant le jeune international Espoirs (18 ans). Son prix serait désormais compris dans une fourchette de 12 à 15 millions d'euros, alors que son contrat ne court plus que sur un an. Le dossier parait toutefois compliqué pour le club marseillais et ses finances. Le club phocéen n'aurait pas l'intention de se livrer à de la surenchère. Quant au joueur, il souhaiterait rejoindre une formation qualifiée pour la coupe d'Europe.



Les pistes sont déjà très nombreuses, concernant le mercato. L'été s'annonce une nouvelle fois passionnant.