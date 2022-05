Genesio : "Tout est encore possible pour la 2e place"

Après le revers concédé par Rennes à Nantes (1-2), Bruno Genesio a fait part de sa déception. Le technicien rennais croit encore son équipe capable de revenir sur Monaco et l'OM.





En conférence de presse, Bruno Genesio a tenté d'expliquer la défaite concédée par ses troupes face à Nantes : "Peut-être que l'équipe manque encore de caractère, de maturité. Il faut avoir davantage de sérénité dans les temps faibles, quand on est un peu bousculé." L'entraîneur breton y croit encore pour les deux dernières journées : "Il faut être conscient de ce qu'on n'a pas bien fait, être conscient que tout est encore possible. Surtout rester soudés. L'espoir de deuxième place se réduit mais tout est encore possible. Il y a six points en jeu et c'est un Championnat très bizarre. Mais il faudra faire le plein."



Pour rappel, Rennes accueillera l'OM, samedi, dans un match déterminant pour la 2e place. Les hommes de Jorge Sampaoli auront disposé d'une semaine de récupération, pour la première fois depuis longtemps. Attention au relâchement...