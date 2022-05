Galtier : "Si c'est pour insulter des morts, qu'ils restent chez eux !"

Christophe Galtier a commenté le chant insultant de certains supporters de Nice contre Emiliano Sala. Le technicien n'a pas mâché ses mots, faisant aussi allusion à la bouteille lancée contre Dimitri Payet, l'été dernier, lors de Nice-OM.





En conférence de presse, Christophe Galtier n'a cette fois pas été tendre contre ces fans des Aiglons qui ont chanté des insultes sur Emiliano Sala. L'entraîneur de l'OGCN leur a répondu fermement, leur demandant de chercher chez eux : "Si c'est ça notre société, on est dans la merde", a-t-il notamment lâché. Et d'ajouter : "Qu'ils restent chez eux. Qu'ils restent chez eux ! On ne peut pas entendre ça dans un stade. Si c'est pour insulter des morts, qu'ils restent chez eux ! Si c'est pour balancer des bouteilles, qu'ils restent chez eux !"



Christophe Galtier a donc décidé de lâcher les mots que ses dirigeants n'ont pas eu le courage de sortir. Le comportement de Jean-Pierre Rivère avait posé de sérieuses questions, le soir de Nice-OM. Il n'a pas pris la parole, hier soir.