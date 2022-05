C1 : la 3ème place sera directement qualificative en 2024-2025

Avec la nouvelle réforme de la Ligue des Champions prévue pour la saison 2024-2025, la 3ème place de Ligue 1 sera directement qualificative pour la C1.





À partir de la saison 2024-2025, la formule de la Ligue des Champions sera totalement modifiée. Oubliez les 8 groupes de 4 équipes où les deux premiers se qualifient pour disputer les phases finales. Désormais, la C1 prendra la forme d'un mini-championnat avec 36 équipes où les huit premières équipes à l'issue de la première phase se qualifieront pour les 8èmes de finale, tandis que les équipes qui se classeront de la 9ème à la 24ème place passeront par des barrages sous le format aller-retour. Ajoutés à ça, il n'y aura plus de clubs "reversés" dans les compétitions inférieures à savoir l'Europa League et l'Europa League Conference.



Le but de cette réforme est évidemment financier pour l'UEFA, qui proposera désormais 225 matchs à ses diffuseurs au lieu de 125 actuellement. Mais le point positif, c'est que la France disposera d'une 3e place directement qualificative en raison de son statut de 5ème nation européenne.