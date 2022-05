Rennes-OM : l'arbitre a été nommé

Benoit Bastien sera aux commandes de la rencontre Rennes-OM, samedi soir (21h).





La ligue a nommé les arbitres pour la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1 et Benoit Bastien a été désigné pour diriger la rencontre Rennes-OM samedi à 21h. Il sera assisté de Frédéric Haquette et Hicham Zakrani alors qu'Olivier Thual officiera en tant que 4e arbitre. Stephanie Frapart sera, quant à elle, à la VAR.



C'est la troisième fois de la saison que Benoit Bastien dirige l'OM. Il avait notamment arbitré le premier Clasico en octobre dernier (0-0).