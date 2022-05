Mercato : Mandanda toujours en contact avec Nice ?

Selon France Bleu Provence ainsi que Romain Canuti, Steve Mandanda serait en discussion avec l'OGC Nice en vue d'un départ au mercato d'été.





Bien qu'il ait retrouvé une place de titulaire lors des derniers matchs, Steve Mandanda songerait toujours à quitter l'OM cet été. Malgré un contrat qui court jusqu'en 2024, "Il Fenomeno" ne souhaiterait pas vivre une deuxième saison en tant que n°2 derrière Pau Lopez. Et à l'heure actuelle, la place de n°1 semble plutôt promise au gardien espagnol.



En ce sens, Bruno Blanzat de France Bleu Provence et Romain Canuti affirme que le portier international (34 sélections) est "sur le départ" et que l'OGC Nice serait toujours intéressé par son profil. Déjà dans les petits papiers du club azuréen au mercato d'hiver, des discussions auraient lieu entre les deux parties.



Pousser le joueur le plus capé de l'histoire du club à partir, qui plus est alors qu'il a toujours le niveau pour être titulaire, il est légitime de parler d'erreur de management sur ce coup-là.