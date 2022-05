Koulibaly : "Je savais que Milik ferait les beaux jours de l'OM"

Dans un entretien accordé à Onze Mondial, Kalidou Koulibaly a exprimé tout le bien qu'il pensait d'Arek Milik.





Coéquipier entre 2016 et 2020 à Naples, Kalidou Koulibaly et Arek Milik se connaissent très bien. Alors que le buteur polonais confiait il y a quelques semaines qu'il voyait en Koulibaly le meilleur défenseur du monde, le Sénégalais n'a pas tari d'éloges sur le n°9 olympien.



Dans une interview accordée au magazine Onze Mondial, il a expliqué qu'il n'était pas surpris par la réussite de son ex-coéquipier sur la Canebière : "Entendre les mots d'Arek à mon sujet m'a fait plaisir. C'est un attaquant de qualité, je savais qu'il allait faire les beaux jours de Marseille. J'ai eu la chance de jouer avec lui, c'est un grand buteur. Je savais qu'il allait mettre ses buts à Marseille, certaines personnes ont été surprises. Mais moi, je savais qu'il allait faire le job. C'est un super attaquant, avec un super pied gauche, un top profil, complet. Il sait attaquer, défendre, il marque du droit, du gauche, de la tête. C'est un attaquant très important. Lorsqu'il était ici, à l'entraînement, on se challengeait tout le temps pour se galvaniser."