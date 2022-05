Obraniak : "Dieng confirme qu'il est un très bon attaquant"

Sur le plateau de l'Équipe du soir, Ludovic Obraniak a salué la performance de Bamba Dieng face à Lorient (0-3).





Critiqué pour son manque de réalisme dernièrement, et notamment lors du match aller à Feyenoord, Bamba Dieng a répondu à ses détracteurs avec la manière à Lorient dimanche (0-3). Le buteur sénégalais, entré en première période suite à la blessure de Cédric Bakambu, a marqué un but et signé une passe décisive.



Sur le plateau de la chaîne l'Équipe, Ludovic Obraniak a souligné la performance collective des Phocéens et le très bon match de Dieng : "L'OM n'a pas eu de contre coup, il a su rebondir malgré l'absence de Payet. Under a fait un grand match, Guendouzi retrouve du gaz et Bamba Dieng confirme qu'il est un très bon attaquant. Cette équipe a de la ressource. Je ne vois pas ce qui peut l'arrêter malgré les absences."