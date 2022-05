Fin de saison pour Ribéry ?

Le Français de 39 ans ne devrait plus rejouer de la saison, après le match de la Salernitana, son club, face à Cagliari, ce dimanche.





Franck Ribéry s'est en effet fait expulser après l'ouverture du score de son équipe, qui a concédé le nul à Cagliari (1-1). Le Français, sur le banc, a participé à une bagarre après qu'un remplaçant de Cagliari ait bousculé le buteur de la Salernitana, qui venait célébrer son penalty réussi sur le bord du terrain. L'ancien joueur de l'OM s'est précipité contre le remplaçant de Cagliari en question et lui a asséné des coups, avant de le faire tomber au sol. L'arbitre a donc expulsé l'international français (81 sélections), qui ne rejouera plus de la saison et pourrait manquer le début de la suivante, si Franck Ribéry poursuit l'aventure à la Salernitana, avec qui il est lié jusqu'en 2022.



Il n'est cependant pas assuré que le Français prolonge dans le club italien, après sa saison très mitigée (22 matchs, aucun but, 3 passes décisives).