Echouafni agréablement surpris par l'OM contre Lorient

L'ancien joueur de l'OM entre 1993 et 1998 a donné son point de vue sur la belle victoire de l'OM à Lorient, dimanche dernier.





Sur La Chaîne L'Équipe, Olivier Echouafni a confié ne pas s'attendre à une si bonne prestation des Phocéens : "Je trouve que c'est surprenant et étonnant de voir cette prestation après ce qu'ils viennent de subir avec l'élimination en demi-finale. Il y a eu la défaite face à Lyon à domicile aussi, deux matchs sans victoire. (...) Le contenu est bon, la victoire est logique, dans des circonstances pas évidentes et donc oui, ils envoient un signal fort à leurs adversaires."



En Ligue 1, l'AS Monaco (3e) et Rennes (4e) menacent la 2e position de l'OM au classement. Samedi prochain, les Marseillais se déplaceront à Rennes pour l'avant-dernière journée du championnat de France.