Le jour où Sablé a failli signer à l'OM

L'ancien milieu de l'AS Saint-Etienne, Julien Sablé, aurait pu rejoindre l'Olympique de Marseille, en 2007.





Interrogé par L'Équipe, Julien Sablé a révélé avoir préféré le RC Lens à Marseille : "J'étais allé visiter la Commanderie. On était tombés d'accord avec José Anigo et Pape Diouf, qui avait été mon premier agent. Roland Romeyer l'était aussi pour me laisser partir pour 2,5 millions d'euros, soit en dessous du prix du marché. Sauf que je n'ai plus eu de nouvelles de l'OM pendant 15 jours. Lens se manifeste. Ils me proposent de passer mon salaire de 50 000 à 100 000 euros bruts par mois, soit 10 000 de plus que l'OM. L'argent n'était pas un moteur, je ne veux pas y aller. Mais Guy Roux (l'entraîneur d'alors de Lens) me séduit et je finis par lui donner ma parole. Ainsi qu'au président (Gervaisà) Martel. L'OM a rappelé le lendemain à 7 heures. Trop tard."



Finalement, Julien Sablé (41 ans), aujourd'hui adjoint de Pascal Dupraz à l'ASSE, n'est resté que deux saisons à Lens, où il a joué 41 rencontres.