Kamara intéressé par la Premier League ?

Alors qu'on parlait d'un accord verbal avec l'Atlético Madrid, le Daily Mail rapporte que la priorité de Boubacar Kamara serait la Premier League.





Alors qu'une partie de la presse faisait état d'un accord verbal entre Boubacar Kamara et l'Atlético Madrid ces dernières semaines, le Daily Mail affirme de son côté que le minot marseillais et son entourage auraient fait de la Premier League leur priorité.



Le média anglais estime que la présence de Steven Gerrard dans les travées du Vélodrome contre Nantes n'était évidemment pas anodine et qu'Aston Villa serait toujours en contact avec le joueur et ses proches. De son côté, Kamara semble jouer la montre afin de se laisser toutes les options ouvertes. Toutes les options, mais apparemment pas celle de resigner avec son club formateur.