Genesio était présent à Lorient

Au repos forcé ce week-end, Bruno Genesio en a profité pour aller observer l'OM hier après-midi au Moustoir.





En raison de la finale de la Coupe de France, le derby entre Nantes et Rennes a été décalé à mercredi soir. Un week-end sans match dont a profité le coach rennais, Bruno Genesio, pour aller observer son futur adversaire puisque ce dernier était présent dans les tribunes du Moustoir hier.



L'ancien coach de Lyon a donc assisté à une victoire sans bavure des Olympiens avec un groupe qui s'est vite remobilisé et qui reprendra présent malgré les blessures et la fatigue.



La rencontre entre Rennes et l'OM sera à suivre samedi soir, à partir de 21h.