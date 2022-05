Riolo : "Beaucoup veulent voir Sampaoli échouer"

Dans l'After Foot, Daniel Riolo a dénoncé le négativisme autour de l'OM dont font preuve les médias après la défaite contre Lyon et la qualification ratée contre Feyenoord.





Comme à son habitude, Daniel Riolo n'a pas mâché ses mots dans l'After Foot. Le consultant ne comprend pas toute la négativité dont fait preuve la presse envers l'OM et estime même que certains voudraient voir Jorge Sampaoli échouer : "Après la défaite en Europa Conférence Ligue, tout le monde prédisait que l'OM allait s'écrouler, et se faire taper à Lorient. La première question qu'on lui pose c'est " êtes-vous inquiet de toutes ces blessures. En gros c'est " vous n'allez pas y arriver hein ? Bah non vous n'allez pas y arriver parce que vous avez des blessés, vous êtes fatigués et vous avez usé tous les joueurs... " Je l'entends depuis six mois ce discours. L'ambiance n'est pas au positivisme autour de l'OM. Le nombre de consultants qui veulent voir depuis des mois et des mois Sampaoli se planter... Je ne sais pas pourquoi, mais Sampaoli on veut le voir se planter. On veut qu'il se plante. Je ne sais pas ce qu'il véhicule qui dégoute autant de gens parmi les consultants en France. Pour l'instant il ne s'est pas planté, même s'il n'a pas fait des bons choix et qu'il aurait dû faire beaucoup mieux contre Feyenoord."