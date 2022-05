Peres : "On va garder cette 2e place"

En zone mixte, Luan Peres s'est montré confiant après la victoire obtenue à Lorient (0-3), estimant que l'OM allait garder la 2e place devant ses concurrents.





Après deux matchs très compliqués contre Lyon et Feyenoord, les Olympiens devaient se remettre la tête à l'endroit à Lorient et c'est chose faite avec une victoire qui ne souffre d'aucune contestation (0-3).



Après avoir repris son fauteuil de dauphin à Monaco, l'OM dispose de 3 points d'avance sur les Monégasques et 6 sur Rennes, qui jouera son match en retard mercredi, à Nantes. Et Luan Peres en est convaincu, le groupe va réussir à garder sa deuxième place : "On sort d'un match compliqué contre Feyenoord. Cette élimination était décevante. Il fallait tourner la page. On est fort mentalement, on l'a prouvé à Lorient en réagissant avec la victoire et en accomplissant une belle prestation. C'est sûr qu'on va garder cette 2e place. L'OM est un très grand club, nous sommes de très grands joueurs. On va tout donner pour garder cette 2e place."