Sampaoli explique le choix Mandanda

Face aux médias, Jorge Sampaoli a expliqué qu'il avait besoin du leadership de Steve Mandanda en l'absence de Dimitri Payet.





Alors que la hiérarchie était plutôt bien établie entre Pau Lopez et Steve Mandanda avec l'un qui joue en Ligue 1 et l'autre en coupe d'Europe, Jorge Sampaoli a changé ses habitudes à Lorient.



En effet, le coach argentin a décidé de titulariser "Il fenomeno" dans les cages pour s'appuyer sur son leadership en l'absence de Dimitri Payet, blessé. "Je pense que Steve Mandanda est très important pour nous en deux choses : dans les buts d'abord, et dans le groupe. Du fait de l'absence de Dimitri Payet jusqu'à la fin de la saison, on avait besoin de son leadership. Il commande sur le terrain, il assume le capitanat. Je suis satisfait de la saison de Pau Lopez, mais pour la raison que je viens d'évoquer, je souhaitais faire jouer Steve aujourd'hui."