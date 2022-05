Guendouzi : "On avait à coeur de se rattraper"

Au micro de Canal+, Matteo Guendouzi a livré son analyse de la rencontre.





Victorieux avec la manière à Lorient hier après-midi (0-3), les Olympiens ont mis fin à une petite spirale négative. Au micro de Canal+, Matteo Guendouzi a estimé qu'il était important de rebondir après les deux derniers matchs : "Tout le monde a pris du plaisir ce soir. C'est toujours une immense fierté de marquer un but. 3-0, le score est mérité. On a fait un bon match dans l'ensemble. On avait à coeur de se rattraper par rapport à l'élimination en Conference League et le dernier match que l'on a raté contre Lyon à domicile."



L'ancien Lorientais, auteur du 2ème but, est heureux d'avoir une semaine avant de se déplacer à Rennes, un match décisif pour les Marseillais : "C'est de très bon augure pour la suite, on a une semaine maintenant pour préparer le match à Rennes. Ce sera une finale à jouer là-bas. Ce sera un match compliqué. Il y a un peu de blessés, mais cette semaine on va bien récupérer. On aura récupéré une bonne partie des joueurs et on sera d'attaque pour le match."