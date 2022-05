Saliba : "Ce n'est pas fini, il reste deux finales"

William Saliba a pris la parole, après le succès obtenu par l'OM à Lorient (3-0). Le défenseur se réjouit de disposer d'une semaine sans match.





Face au micro de Canal+, William Saliba a confié sa satisfaction, après la victoire olympienne : "On se devait de gagner, ce n'est pas fini, il reste deux finales, on ne va pas s'endormir, cette victoire elle fait du bien. On a été performant devant les buts, c'est une belle après-midi, on met trois buts, il y a aussi des ballons sauvés sur leur ligne." Le défenseur apprécie de disposer d'une vraie semaine de récupération : "Ça va faire du bien, on repasse sur des semaines avec un seul match donc on va récupérer et on va tout faire pour aller gagner à Rennes", a-t-il ajouté.



William Saliba sera suspendu pour avoir pris trois cartons jaunes en moins de dix rencontres, lors de la dernière journée.