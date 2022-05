Mercato : Simeone à nouveau sur la short-list de l'OM ?

Pablo Longoria aurait un oeil sur Giovanni Simeone, en vue du mercato. Cagliari attendrait 20 à 25 millions d'euros pour son transfert.





Selon But Football Club, l'OM s'est repositionné sur le dossier de Giovanni Simeone, dans l'optique de son recrutement estival. Auteur d'une belle saison avec le Hellas Vérone, où il est prêté. Sous contrat jusqu'en 2025, il dispose d'un salaire de 2 millions d'euros net par an et serait évalué à 20 ou 25 millions d'euros par les dirigeants de Cagliari. Un montant qui paraît très élevé, mais dont l'OM pourrait disposer en cas de qualification pour la Ligue des Champions.



Giovanni Simeone a inscrit 16 buts et donné 6 passes décisives en 33 apparitions en Serie A, cette saison. L'information est à prendre avec des pincettes, dans la mesure où la presse italienne a indiqué que le Hellas Vérone avait l'intention de lever l'option d'achat de l'Argentin.